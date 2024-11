Distaccamento dei vigili del fuoco: "Più personale e colonna mobile"

Più organico, polo didattico e polo di colonna mobile per l’intera regione. Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per chiedere il potenziamento e la valorizzazione del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Foligno. In città si trova infatti un distaccamento permanente "che rappresenta, ormai da tempo, un punto di snodo centrale e strategico per il dispositivo di soccorso dell’intera Regione. Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Foligno effettua, in media, un numero di interventi di soccorso annui pari a circa 2500. Al fine di garantire la continuità dell’attività di soccorso – si legge nell’atto - è necessaria, pertanto, la presenza in loco di due squadre di Vigili del fuoco complete".

Il gruppo di maggioranza, nel documento firmato da Leonardo Pacini, Valentina Gualdoni, Tiziana Filena, Angelo Riccioni e Gian Luigi Aquilini sottolinea anche come "la disponibilità logistica della sede di Foligno è tale da poter soddisfare le esigenze formative e addestrative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che si pongono come strumentali e propedeutiche allo svolgimento delle attività di soccorso pubblico ed alle operazioni di salvataggio destinate alla popolazione. Va inoltre sfruttata anche la posizione baricentrica del Distaccamento, che si trova anche adiacente al Centro regionale di Protezione civile".

Fratelli d’Italia chiede quindi al sindaco di impegnarsi per promuovere il rafforzamento e la valorizzazione della struttura mediante tre linee direttrici: "Il potenziamento del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Foligno ed il conseguente incremento di organico, con elevazione della fascia di classificazione dall’attuale SD4 (46 unità di personale operativo) a SD5 (58 unità di personale operativo); la creazione di un polo didattico a valenza regionale ed interregionale, presso la medesima struttura dei vigili del fuoco, per l’effettuazione di corsi di formazione e per lo svolgimento dell’attività addestrativa del personale; la valorizzazione della sede vigili del fuoco come polo di colonna mobile per l’intera Regione". La struttura di Foligno, alla luce dell’importanza, delle dimensioni e della posizione strategica, è spesso utilizzata anche per esercitazioni regionali.