FOLIGNO Croce Bianca in prima linea per i corsi di formazione per la disostruzione pediatrica. L’ultimo organizzato è quello di qualche giorno fa, con una presenza di oltre 90 persone, in particolare genitori, educatori e tutte quelle persone che hanno a che fare quotidianamente con bambini in età pediatrica. Il tema è sentito e caldo perché, secondo i dati su vasta scala , un bambino a settimana muore per l’ingerimento di un corpo estraneo. I formatori del Centro Luciano Nardi, Omar Massimi si sono cimentati nella somministrazione di una parte teorica ed una parte pratica coinvolgendo i presenti in un maniera molto attiva e proficua. Inoltre, vista la grande affluenza di neonati, sono state mostrato anche tecniche di disostruzione delle vie aeree nel lattante. "La Croce Bianca è un’eccellenza nell’ambito della formazione sanitaria e laica con formatori appartenenti al sistema 118. Oltre a ciò - fa sapere l’associazione - si stanno calendarizzando proprio in questi giorni, giornate gratuite di sensibilizzazione alla rianimazione cardiopolmonare nelle scuole medie e superiori di Foligno e dei comuni limitrofi". Anche il tema della rianimazione cardiopolmonare è particolarmente sentita in questi ultimi anni ed esistono sempre più città che hanno iniziato a investire sul tema della città cardio-protetta, con l’acquisto di defibrillatori da posizionare in tutti i luoghi sensibili, formando però anche diversi cittadini al loro utilizzo.