Perugia, 6 agosto 2022 - Aggredito dal branco nel parcheggio di una discoteca di ponte San Giovanni. Denunciato per lesioni e danneggiamenti un 23enne polacco. La vittima è un 55enne che ha riferito alla polizia di essere stato malmenato da cinque persone al momento di lasciare il locale.

L'uomo, al volante, avrebbe iniziato a lampeggiare e a suonare il clacson per attirare l'attenzione degli occupanti di un'auto che ostruiva il passaggio alla propria. Dalla vettura sarebbero quindi scese alcune persone che avevano iniziato a colpire il veicolo dell'uomo con oggetti contundenti, mandando in frantumi il lunotto posteriore, i finestrini e danneggiando la carrozzeria.

Il 55enne è quindi sceso dall’auto per cercare di fermarli, subendo però l'aggressione. Allertato il personale del 118, giunto poco dopo sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale e quindi ha presentato denuncia in Questura. La polizia ha identificato uno dei responsabili dell'aggressione: il 23enne polacco. Nelle pertinenze di casa gli è stata anche trovata una moto rubata, è stato perciò denunciato anche per ricettazione.