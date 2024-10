Discariche abusive di rifiuti. Il Comune ordina lo sgombero

Avranno a disposizione tra i 75 e i 90 giorni dalla notifica poi scatterà la denuncia penale. Il Comune ha emesso due ordinanze per la rimozione di rifiuti abbandonati. La prima giunge in seguito a una nota dei carabinieri forestali con la quale è stato individuato l’autore del reato di abbandono di rifiuti nelle località di Pompagnano, Torrecola e Ponte Camerata. Ora il Comune con l’ordinanza dispone di mettere in atto le operazioni di rimozione dei rifiuti, previa richiesta di dissequestro dei siti e al corretto avvio al loro recupero o smaltimento. La seconda ordinanza invece giunge in seguito a un sopralluogo di Comune e Arpa in un sito individuato in via Mattei, di proprietà privata. I tecnici hanno rilevato che la porzione di terreno all’interno del sito, si presenta incolta, priva di recinzione e non presidiata. Inoltre al momento del sopralluogo erano presenti numerosi cumuli di terre e rocce da scavo per un quantitativo stimato pari a circa 800 metri cubi, generati da un’impresa edile. Dalle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dalla ditta agli archivi dell’ufficio Arpa Umbria si evince che le suddette terre e rocce da scavo violano le prescrizioni di legge, configurandosi quindi come deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi sul suolo. Anche in questo caso il comune dispone la rimozione e smaltimento dei rifiuti.