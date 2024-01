"Discariche a cielo aperto. La gente getta di tutto"

ASSISI – Di tutto e di più nell’azione di ripulitura con la quale il Movimento dello sconforto generale di Assisi saluta il 2024 che segna i dieci anni di attività. "Nella raccolta abbiamo trovato di tutto, come sempre – dice Alex Trabalza, presidente del Movimento -. Materiali gettati dai finestrini, dalle bottiglie ai gratta e vinci alle siringhe, ma anche abbandonati. Abbiamo addirittura trovato l’interno di una macchina, dagli sportelli ai sedili e i tappetini e questo invece è un reato penale. Potrebbe essere smaltimento illecito di chi traffica macchine". L’intervento di ripulitura più recente, coinvolgendo i volontari del sodalizio, ha riguardato la strada che, attraverso la campagna, unisce Petrignano a Bastia Umbra. I sacchi neri allineati lungo la strada testimoniano ancora una volta che la strada da fare per combattere maleducazione e ignoranza è lunga. "Mi piace sottolineare la presenza al nostro fianco di bambini – aggiunge Trabalza -; nel 2024, decennale di fondazione del Movimento, oltre a continuare l’attività, si punta a realizzare un momento di incontro e di festa: per fare il punto su quanto fatto in questi anni, sia sul piano pratico sia per far crescere una mentalità attenta al rispetto dell’ambiente".