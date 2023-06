Disagio e povertà Nasce il ’Pronto soccorso sociale’

MARSCIANO - È operativo su tutto il territorio della Zona sociale 4 della Media Valle del Tevere il servizio di Pronto intervento sociale, finanziato nell’ambito del Piano operativo nazionale per l’inclusione. Il servizio si basa su una centrale operativa h24, che può essere contattata al numero 0759979606 da chi si trova in situazione di difficoltà e di emarginazione sociale e necessita di un intervento urgente. Al servizio, la cui gestione è affidata alla cooperativa Actl,ci si può rivolgere anche recandosi presso la sede a Marsciano, in via Trento. "Questo nuovo servizio di contrasto alla povertà – spiega il sindaco Francesca Mele – vuole essere di supporto ai cittadini e a tante forme di disagio anche al di fuori dei canali canonici e degli orari usuali in cui operano gli uffici pubblici di servizio sociale. Mai come ora se ne è sentita l’urgenza e la necessità".