Diritti, tutele e violenze. Le formelle degli studenti

GUALDO TADINO – "La nuova resistenza delle donne e il loro ruolo attivo nella difesa dei diritti civili, che è sempre stato determinante". E’ il tema portante di varie iniziative connesse alle celebrazioni della giornata internazionale della donna celebrata nel gualdese, organizzate dal Comune in sinergia con enti ed associazioni. Il primo appuntamento c’è stato ieri mattina, verso le 10, nella piazza del Soprammuro, dove sono state collocate delle formelle di ceramica sul tema della "prevenzione della violenza sulle donne": le stesse sono state realizzate dagli studenti delle classi 2A e 2C del Liceo Scientifico dell’Istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri", con la collaborazione del Lions club, allo scopo di contribuire alla "prevenzione di forme discriminatorie nei confronti del genere femminile". Subito dopo, nella sala consiliare del Municipio, c’è stata la presentazione del libro della giornalista Graziella Di Mambro, intitolato "Non è il mio tempo": è stato evidenziato che è il primo evento nazionale del percorso "La resistenza delle donne ieri, oggi e domani", avviato dall’associazione "Articolo 21" sulla resistenza antifascista in Italia e in Europa. La vicenda narrata nel libro di Graziella Di Mambro è infatti realmente accaduta durante il regime fascista, nel 1936, quando una donna fu arrestata per aver abortito. Le iniziative inerenti alla giornata della donna si concludono nel pomeriggio di oggi: alle 16, nella sala della mediateca, viene proposto un incontro sul tema "Andarsene sognando. Donne tra emigrazione e immigrazione".