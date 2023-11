Diocesi, il progetto Policoro. Il lavoro solidale e sostenibile

TERNI - Rivolto ai giovani con l’obiettivo di dare risposta alla disoccupazione è il progetto Policoro, da tre anni avviato anche nella diocesi di Terni-Narni-Amelia per sostenere una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Domani alle 16.30 sarà inaugurato il Centro servizi, sportello di orientamento e consulenza, che ha sede presso la casa del clero a Sant’Alò a Terni. Saranno presentate le finalità del progetto Policoro e l’attività del Centro servizi da don Daniele Martelli, direttore del progetto Policoro diocesano, e dai due animatori di comunità Adriano Cipiccia e Valerio Nevi. In conclusione l’intervento del vescovo. Il progetto presta una speciale attenzione alla formazione rivolta agli animatori di comunità che svolgono il servizio, in primis con l’ascolto dei bisogni del territorio, ai quali si cerca di dare risposte concrete. Tra gli obiettivi la creazione di una rete, di imprenditori ed altri soggetti, sensibile all’ecosostenibilità.