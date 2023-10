Digitalizzazione delle aree di sosta. Chiudono i parcheggi coperti

I parcheggi coperti della Posterna e della Spoletosfera aperti solo agli abbonati dal 6 al 18 novembre. Proseguono gli interventi per la realizzazione dei progetti di “Smart Mobility“, che il Dipartimento transizione digitale e il Comando della polizia locale stanno portando avanti in collaborazione con Bus Italia. Dopo i lavori effettuati per garantire la connettività ed installare le telecamere a mappa di calore all’interno dei percorsi meccanizzati, nei prossimi giorni la ditta Park It interverrà anche nelle aree dei parcheggi Posterna e Spoletosfera. L’intervento, oltre a prevedere la sistemazione di un pannello elettronico con l’indicazione del numero dei posti liberi, consentirà di sostituire le casse automatiche, posizionandone sempre due in ciascun parcheggio. Sia quelle previste alla Posterna, che quelle che verranno installate a Spoletosfera saranno dotate del sistema “Bill to Bill“ per il pagamento con carte di credito, banconote e monete e predisposte per rendere il resto sia in monete che banconote. Essendo il sistema già pronto per l’utilizzo della tecnologia contactless e Nfc, insieme a questa modalità di pagamento sarà possibile, in fase successiva, anche pagare la sosta utilizzando, nel varco di uscita, sia la propria carta di credito, sia app come Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay e Android Pay. Entro la prossima primavera verrà rilasciata anche una applicazione per smartphone, che consentirà il pagamento di tutte le tipologie di sosta, nei parcheggi di struttura così come nei parcheggi di superficie a striscia blu. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 6 all’11 novembre l’ingresso al parcheggio Posterna sarà garantito solo agli abbonati.

Discorso analogo per Spoletosfera dove gli interventi saranno eseguiti dal 13 al 18 novembre. In tali fasi, in prossimità delle corsie di accesso e di uscita saranno installate delle apposite telecamere Lpr, idonee al rilevamento e lettura della targa e seguente archiviazione dei dati sul software di gestione dei parcheggi. Questo sistema di rilevamento, al momento del transito di un veicolo con abbonamento in corso di validità, acquisirà l’immagine della targa e consentirà automaticamente l’apertura delle sbarre senza la necessità di presentare la tessera. "Dotare il nostro sistema di mobilità alternativa – ha dichiarato l’assessore Letizia Pesci – di una tecnologia attuale che risponda alle esigenze di cittadini e turisti permette di dare corpo a quella transizione digitale che, come amministrazione comunale, stiamo cercando gradualmente di attuare".