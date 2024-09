’Digital Calling’, 12 ore di musica elettronica

Dodici ore, da mezzogiorno a mezzanotte dedicate alla musica elettronica e con ingresso libero. È il giorno della suggestiva anteprima del festival itinerante “Digital Calling”. Appuntamento a Piediluco, già in passato location incantevole di eventi targati Rockin’Umbria, in questo caso nella splendida location Molo 21 e dedicato alla musica elettronica (ingresso libero con prenotazione gratuita al seguente link https://pro.pns.sm/byll69o).

Protagonisti alcuni artisti presenti nella compilation e progetto discografico targato Rockin’Umbria e prodotta dalla BM music su Night Vibez records e distribuita da Audioglobe, insieme a due ospiti di eccezione che collaborano con il progetto di rilancio dello storico festival in versione contemporanea: Simona Faraone, fondatrice e produttrice esecutiva del progetto New Interplanetary Melodies - Phonographic Editions From Tomorrow’s World ma anche produttrice esecutiva per l’etichetta Roots Underground Record, etichetta fiorentina fondata dall’altro atteso ospite Marco Celeri. Romana di nascita e fiorentina di adozione, Simona Faraone è storicamente una delle prime donne ad aver intrapreso la professione di disc-jockey in Italia e anche in Europa. A fare gli onori di casa sarà F.T.G. djproducer abile manipolatore di macchine elettroniche e synth con una lunga collezione di dischi alle spalle e di lunga esperienza, presente nella compilation “Digital Calling” con un brano live edit prodotto insieme a Marco Baroni al Dancity Winter. Ma sono tanti gli ospiti della giornata: la rassegna musicale si preannuncia ricca di artisti.