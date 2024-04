DigiPass, i servizi sono in crescita. Presentati i punti “Digitale facile“

Dall’inizio del 2024 sono state circa 600 le persone che hanno usufruito per la prima volta dei Punti Digitali Facile DigiPass, aperti nei comuni della Zona Sociale 1 e alcuni servizi verranno ulteriormente potenziati, anche per favorire sempre più i cittadini. Nei locali della nuova sede a piano terra di Palazzo Vitelli a San Giacomo, in biblioteca, ieri sono state inaugurate ufficialmente le attività del progetto sulle Reti di Facilitazione Digitale per l’Alta Valle del Tevere, grazie alle quali i cittadini hanno la possibilità di abbattere le barriere del digital divide. Con la guida sicura dei facilitatori digitali messi a disposizione dalla scuola Bufalini, affidataria del servizio, negli sportelli di Città di Castello, Citerna, San Giustino e Umbertide gli utenti hanno la possibilità di essere supportati nell’utilizzo dello Spid e dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ma anche nello svolgimento di pratiche online per iscrizioni a scuola, consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, richieste di certificati anagrafici e, da alcune settimane, anche nella presentazione delle domande per l’assegnazione delle case popolari. "Un ventaglio di opportunità che sta conquistando i cittadini, come dimostrano i dati, visto che nei primi mesi dell’anno già in tanti si sono rivolti agli sportelli", ricordano dal Comune nel corso dell’inaugurazione di ieri avvenuta alla presenza degli amministratori di Città di Castello (capofila), Montone, Umbertide, San Giustino e Citerna, coinvolti nel progetto. Per l’occasione c’era anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni insieme al sindaco Luca Secondi.

L’obiettivo dei presidi “Digitale Facile“ è infatti quello di accrescere le competenze per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Oltre che nel disbrigo delle pratiche infatti, gli addetti al servizio supportano i cittadini con percorsi formativi di informatica di base, che sono già partiti e stanno riscuotendo il gradimento dei partecipanti. Da qualche settimana inoltre si possono aprire le richieste per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Gli orari dei DigiPass: a Città di Castello dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17.30. A Umbertide il servizio è aperto il lunedì, dalle 10 a mezzogiorno mentre a Citerna ogni mercoledì, dalle 10 alle 12 e a San Giustino tutti i venerdì, nella stessa fascia oraria.