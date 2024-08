"Differenziata inadeguata. Serve un cambio di passo"

FOLIGNO – Un cambio di passo nella gestione dei rifiuti. È quello che chiedono i consiglieri comunali del Pd Rita Barbetti, Maura Franquillo, Mario Bravi e Giorgio Gammarota in una interrogazione indirizzata al sindaco Zuccarini e all’assessore all’Ambiente, Marco Cesaro. "Nel territorio di Foligno si verifica un’inadeguata raccolta differenziata – scrivono - soprattutto per quanto riguarda l’umido e l’indifferenziato. Sono stati ridotti da calendario i passaggi di ritiro: oggi l’umido viene ritirato due volte alla settimana, mentre in passato veniva ritirato 3 volte. Per quanto riguarda l’indifferenziato oggi viene ritirato ogni 15 giorni; in passato invece una volta alla settimana. Molti cittadini si vedono costretti a fare solleciti verso la società Vus per il ritiro dell’umido e le tariffe TARI sono aumentate nonostante i disservizi". In questo quadro i consiglieri comunali Pd chiedono quali posizioni intenda prendere il sindaco riguardo ciò e chiedono "che vengano implementati i ritiri dell’umido e dell’indifferenziato soprattutto nella stagione estiva, anche e soprattutto per una questione di igiene in quanto non tutte le famiglie possiedono un giardino per posizionare l’umido, che con le alte temperature assume un cattivo odore". L’atto sui rifiuti è il primo del Partito democratico in questa nuova legislatura, durante la quale hanno annunciato di volersi caratterizzare proprio sui temi dell’ambiente, del lavoro e della sanità pubblica.