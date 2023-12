"Difendiamo i nostri gatti". Telecamere contro i vandali

UMBERTIDE – Gatti sotto sorveglianza. Se ne è discusso in consiglio comunale con l’interrogazione di ’Corrente’, che con il capogruppo Federico Rondoni ha chiesto più sicurezza per la colonia felina che abita le sponde del Tevere, per la quale è stato anche allestito un simpatico "condomicio" (un sistema di casette per i gatti). Sicurezza attraverso la video sorveglianza, dopo alcuni atti di vandalismo e di crudeltà nei confronti della colonia, chieste anche dai cittadini, che in 440 hanno firmato una petizione per l’istallazione di telecamere nell’area. Raccolta di firme ad oggi rimasta senza risposta. Corrente chiede "perché la petizione non sia stata sottoposta al Consiglio comunale e le intenzioni del Comune". L’assessore alla sicurezza Francesco Cenciarini, ringraziando chi della colonia felina si prende cura, ha risposto: "Con i sopralluoghi abbiamo riscontrato problemi per poter installare le telecamere. L’installazione deve rispondere a esigenze di sicurezza urbana e di tutela dei cittadini e possedere specifici standard nella registrazione dei dati personali. L’area non risulta fornita di infrastrutture informatiche e telematiche che consentano il collegamento con il Comune per cui i costi di installazione risulterebbero molto elevati, anche in considerazione della presenza di alberi ad alto fusto che non permettono l’utilizzo di ponti radio senza la realizzazione di plinti in cemento". Il Comune "cercherà finanziamenti".

Pa.Ip.