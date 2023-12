Dieci anni di violenze sulla moglie. Arrestato insospettabile narnese

Non si ferma l’ onda della violenza sulle donne che si abbatte anche sull’Umbria. I carabinieri di Narni hanno arrestato, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni, un 42enne narnese, incensurato e con un regolare lavoro, per violenze sulla moglie avvenute nell’arco di più di dieci anni e anche davanti al figlio minore della coppia. E’ stata la donna, 40enne, anche lei di nazionalità italiana, ormai esasperata dalle vessazioni subite, a presentare denuncia facendo scattare le indagini dell’Arma, che ha ricostruito la spirale di violenza. E’ emerso che il coniuge, fin dall’inizio della più che decennale convivenza con la moglie, la sottoponeva a maltrattamenti sia di natura psicologica che fisica, con cadenza praticamente quotidiana. Un inferno di soprusi e botte che procuravano anche lesioni che la donna, però, non aveva mai fatto refertare in strutture sanitarie. Le violenze, come detto, avvenivano anche alla presenza del figlio della coppia. Tra queste violenze addirittura dei morsi, che il marito dava alla moglie. E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice delle indagini preliminari nei confronti del 42enne. Le indagini, coordinate dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dalla legge 692019, il cosiddetto “codice rosso”, sono sfociate nella richiesta di misura cautelare in carcere a cui i carabinieri hanno dato eseuzione nella giornata di sabato scorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, le violenze si sono protratte per oltre dieci anni, praticamente dall’inizio della convivenza tra i coniugi.