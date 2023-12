Diciottenne sorpreso con la cocaina in tasca

TERNI Diciottenne fermato dai carabinieri e trovato in possesso di droga, aggredisce i carabinieri. Il giovane, albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato. E’ successo lunedì in via Turati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di lunedì in via Turati il giovane è stato notato da un equipaggio in borghese dell’Arma ed è stato fermato per un controllo. Ha quindi tentato la fuga ingaggiando una violenta colluttazione con i militaril, leggermente feriti. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina già confezionate, del peso di circa 8 grammi, nonché di 500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 18enne sono scattate le manette. Nella “direttissima“, il giudice lo ha scarcerato disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma.

E’ l’ennesimo caso di un giovanissimo trovato in possesso di droga pronta allo spaccio e che si oppone in maniera violenta al controllo delle forze dell’ordine.