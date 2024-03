Diciottenne arrestato. Era ricercato per una rapina

FABRO I carabinieri di Orvieto hanno arrestato un diciottenne straniero nei confronti del quale era pendente un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Bologna per una rapina commessa a Ravenna nell’ottobre del 2022, quando era minorenne. Il giovane, più volte collocato in comunità, si era allontanato dall’ultima struttura nei mesi scorsi, rendendosi di fatto latitante. L’autorità giudiziaria aveva emesso il provvedimento cautelare che è stato possibile eseguire solo adesso dopo che il giovane, controllato nella zona della stazione ferroviaria di Fabro e risultato privo di documenti, aveva dichiarato false generalità nel tentativo di eludere le verifiche dei militari. Portato in caserma e sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, ne è emersa la reale identità: per il giovane si sono così aperte le porte dell’Istituto penale per minorenni di Firenze. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e il ragazzo sarà sottoposto a processo.