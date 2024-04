Dibattito sull’emergenza abitativa: "Costretti a lasciare l’aula"

TERNI - "Purtroppo stamattina (ieri, ndr) siamo stati costretti ad abbandonare l’aula del Consiglio comunale di Terni, dove si stava svolgendo un’importante audizione di I e II commissione congiunte, in merito ai gravi problemi dell’emergenza abitativa nella nostra città". A riferirlo sono i sindacati degli inquilini di Terni, Sunia Cgil, Sicet Cisl e Uniat Uil, che parlano di una "scelta obbligata dalla degenerazione del dibattito, scaduto in mera polemica politica, con tanto di insulti, battutine e toni poco consoni ad affrontare un tema tanto serio e drammatico per molte famiglie ternane". I sindacati degli inquilini parlano di "occasione persa" e "mancato senso di responsabilità" da parte dei rappresentanti politici. "Eppure eravamo lì per portare la voce di famiglie e persone in vera difficoltà, per aprire una discussione tecnica, che potesse produrre soluzioni concrete. Purtroppo, nonostante alcune aperture dell’assessore Maggi, non è stato possibile concludere il confronto", concludono i sindacati.