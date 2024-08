Dialisi a domicilio in telemedicina. Nuovo servizio per i pazienti cronici

Una buona notizia dall’ospedale di Orvieto. La Asl potenzia i servizi dedicati ai pazienti cronici con una nuova prestazione: la dialisi peritoneale domiciliare con assistenza infermieristica e utilizzo della telemedicina. La nuova procedura è stata avviata per la prima volta nel distretto di Orvieto e ha interessato una paziente, residente nell’Orvietano, affetta da patologie croniche che hanno reso necessario il ricorso alla terapia dialitica. Eseguito il primo trattamento, la signora continuerà ora a essere assistita a domicilio grazie alla video dialisi e alla telemedicina, attentamente seguita dai professionisti della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi diretta da Paola Vittoria Santirosi. L’innovativo progetto, voluto dalla Direzione strategica aziendale, vede la partecipazione e il contributo professionale di un’équipe multidisciplinare del territorio e del presidio ospedaliero composta dagli infermieri del distretto coordinati da Adriana Bugnini, dal medico di medicina generale Alessandro Ruina, dallo staff infermieristico del Centro Dialisi di Orvieto, da Massimo Marchino e da Elisa Fratini, rispettivamente direttore e dirigente medico del distretto di Orvieto, dalla direzione del Santa Maria della Stella con la direttrice Ilaria Bernardini e la funzione organizzativa gestionale Sabrina Brizi.

"La paziente - spiega Santirosi - presentava problematiche cliniche che richiedevano una terapia dialitica urgente e un’assistenza complessa e continuativa. La dialisi peritoneale domiciliare assistita dagli infermieri dell’Assistenza domiciliare integrata, assicura un percorso di cura professionale e di qualità, in accordo con il centro dialisi di riferimento del paziente. Tutto si svolge come in ospedale anche se il trattamento viene eseguito tra le mura domestiche con l’assistenza di un infermiere esperto".

Cla.Lat.