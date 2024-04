Diabete di tipo 1 . Procedure terapeutiche. Meno burocrazia

Grazie al protocollo d’intesa firmato dalle aziende ospedaliere e l’Inps, l’Umbria è tra le prime regioni d’Italia a mettere in pratica procedure e agevolazioni sanitarie che semplificano la vita delle famiglie e dei pazienti affetti da Diabete di tipo 1. Se ne parlerà oggi in occasione del convegno organizzato da Agd Umbria (Associazione per l’aiuto ai giovani con diabete) all’Hotel Giò (inizio ore 9), dal titolo “Diabete di Tipo 1 – Ricerca e Tecnologia, l’ultimo miglio verso la guarigione?”. Ne parleranno esperti e ricercatori universitari.