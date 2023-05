Devozione e rito Antica festa della Croce "La tradizione incontra la socialità"

Oggi e domani il quartiere di Santa Lucia è mobilitato per la Festa della Croce. Una festa nata nel 1926 con i parrocchiani che si recavano in processione dalla piccola Chiesa di Santa Lucia a Monte Malbe per invocare la protezione sulle campagne ed i raccolti. Venne stabilito che la festa dovesse ricadere la prima domenica dopo il 3 maggio di ogni anno, giorno in cui la Chiesa celebra la festa di Santa Croce. La Cappellina fu costruita intorno al 1930. Ora la festa è stata riproposta dalla Proloco di Santa Lucia in collaborazione con la parrocchia e il patrocinio del Comune di Perugia. "Vogliamo recuperare la tradizione – dicono DOnatella Seppoloni (Proloco) e don Simone Strappaghetti - ma attualizzando alcuni interventi che non potrebbero essere riprodotti in virtù dei cambiamenti dei luoghi e delle normative". Il programma: si inizia al parco di Santa Lucia alle 15.30 con mercatino artigianale, mostra degli elaborati degli alunni della scuola alla sala Mario Stinchi, baby park con gonfiabili per bambini; alle 17.30 spettacolo della compagnia teatrale “Du baiocchi”; alle 18.30 apertura stand panini con porchetta e alle 20.30 accensione luminarie nel quartiere e rievocazione della storica staffetta. Alle 21.30 accensione della Santa Croce sul monte. A seguire karaoke e musica dal vivo. Domani: alle 7 processione dal piazzale della chiesa ed arrivo alla cappellina; ore 9 messa con la partecipazione del coro dei bambini, alle 10 discesa del monte e sosta al piazzale dell’Olivetano da dove la processione riparte accompagnata dalla Filarmonica di Pila; alle 11.20 ingresso della processione in chiesa e riposizionamento della croce, messa e pranzo sociale. Nel pomeriggio mostra, mercatino artigianale e giochi per bambini, torta al testo e musica dal vivo.