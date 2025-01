Deve scontare quasi due anni. Arrestata 54enne

Deve scontare quasi due anni di reclusione la donna di 54 anni, di nazionalità romena, arrestata dalla polizia che ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia.

La donna è stata condannata, in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. In un primo momento l’esecuzione della pena era stata sospesa, come riferisce l’ufficio guidato dal procuratore Raffaele Cantone (nella foto), essendo una condanna alla pena della reclusione per un periodo di tempo inferiore ai quattro anni e per reati "non ostativi". Sono ostativi quei reati per i quali è precluso l’accesso alle misure alternative alla detenzione e per i quali dunque va subito emesso l’ordine di carcerazione. Non era questo il caso.

Per cui la donna aveva presentato istanza per accedere ad una misura alternativa alla detenzione ma, alla luce del rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, è stato emesso un ordine di carcerazione della condannata. Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato la 54enne e l’hanno condotta a Capanne dove dovrà scontare la pena, esattamente 1 anno, 11 mesi e 16 giorni.