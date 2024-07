Deruta celebra Puccini. L’evento: parole e musica

Parole e musica a Deruta per celebrare il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini. La città della ceramica lancia un evento culturale dedicato al celebre compositore lucchese, con l’idea di mettere in evidenza il suo legame con diverse realtà umbre tra cui, appunto, Deruta.

L’appuntamento, presentato ieri a Perugia, si terrà questo sabato, dalle 18 nel Chiostro del Museo Regionale della Ceramica. La prima parte sarà un convegno per mettere in risalto il filo rosso che univa la sua musica con la ceramica, e quindi il nesso tra la sua vita personale e professionale e l’Umbria, con la presentazione del libro di Elena Ciaffoloni “Riccardo Schnabl Rossi. Un perugino dal respiro internazionale, custode dei segreti di Puccini“.

La seconda parte, alle 21, sarà un Galà Lirico diretto da Alessandro Zucchetti, con le più grandi opere musicate di Puccini (arie da "La Bohème", "Tosca", "Madama Butterfly" e "Turandot") con tre soprano - Sara Piccioni, Paola Stafficci e Margherita Bingrossi - il tenore Alessandro Zucchetti, il pianista Stefano Ragni, il violinista Guido Ciarfuglia e Stefano Rinaldi Miliani al basso.

"Le celebrazioni – ha detto il sindaco Michele Toniaccini – sono una grande opportunità per onorare la memoria di Puccini, avvicinare nuove generazioni alla sua musica e per far conoscere la connessione che esiste tra il compositore lucchese e la città di Deruta". E’ stato poi l’assessore alla cultura Piero Montagnoli a raccontare il collegamento tra Giacomo Puccini, Riccardo Schnabl Rossi, perugino, appassionato d’arte e in particolare di opera lirica e Galileo Chini, scrittore, pittore e ceramista, ma soprattutto scenografo del Turandot di Puccini. "La giunta comunale – ha promesso – vuole lasciare a Deruta un ricordo del maestro".