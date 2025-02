Derby del tartufo, pari nell’anticipo. Ecco il programma delle altre gare

La ventiduesima giornata di Eccellenza, ultimo turno prima della sosta, si è aperta con il pari a reti bianche fra Pierantonio e Pietralunghese. Lo 0-0 nel derby del tartufo mantiene i biancazzurri di Bruni in zona playoff, mentre i rossoblù di Pierotti restano fuori dalla griglia per gli spareggi promozione.

Angelana-Umbertide Agape: i giallorossi di casa vogliono compiere un balzo per ritrovarsi in zona playoff ma l’Agape, a caccia della salvezza, non può fare sconti.

Atletico Bmg-Ellera: fondamentale non perdere per la formazione di Farsi al cospetto di un’Ellera che vuole rilanciare la sua corsa verso i playoff.

Castiglione del Lago-Cannara: i rossoblù di Ortolani sognano di fare bottino pieno e ritrovarsi in vetta visto l’impegno probante del Sansepolcro capolista a Narni. I lacustri però hanno bisogno di punti salvezza.

Città di Castello-Olympia Thyrus: gara che appare dall’esito scontato viste le difficoltà dei tifernati.

Narnese-Sansepolcro: big match. I rossoblù di casa vogliono accorciare il distacco dai biturgensi che guidano la classifica con 5 lunghezze in più. In caso di vittoria, invece, il Sansepolcro metterebbe fuori causa una potenziale rivale.

Pontevalleceppi-Terni Fc: spareggio per il quintultimo posto con i ternani di Tozzi Borsoi scivolati in zona playout e i padroni di casa che volano forti degli ultimi quattro risultati utili di fila conquistati.

Tavernelle-Bastia: il successo contro l’Agape ha rigenerato un Tavernelle che non vuole proprio fermarsi. Il Bastia, dal canto suo, non può permettersi passi falsi dopo il ko nell’ultimo turno che ha fatto scivolare in zona playout l’undici di Cotroneo.