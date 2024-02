Denunciato per la truffa dello specchietto

È ancora uno degli inganni più diffusi, un vero e proprio furto che coinvolge come potenziali vittime le categorie più esposte, neopatentati, donne e anziani. La ‘truffa dello specchietto’ ha portato, su segnalazione di un automobilista, all’identificazione e denuncia di un giovane di 23 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata truffa e violenza privata. Ad operare il personale del distaccamento di Todi della Sezione Polizia Stradale di Perugia: la vittima, un cittadino italiano di 75 anni, ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata dal conducente di un’altra auto che, dopo avergli lampeggiato con i fari, l’ha accusato di aver danneggiato lo specchietto della sua auto intimandogli di fermarsi per verificare il danno. L’anziano, a quel punto, insospettito, e temendo una truffa, si è fermato in un’area di servizio videosorvegliata, circostanza che ha indotto l’altro conducente a riprendere la marcia e ad allontanarsi velocemente. Avuta conferma del tentativo di truffa, la vittima ha richiesto l’intervento del personale della Polizia di Stato il quale, acquisiti tutti gli elementi utili, si è messo alla ricerca del veicolo segnalato che è stato rintracciato, poco distante, lungo la E45, nel territorio di Todi. Il giovane classe 2000, gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto ad un controllo, esteso al veicolo, nell’ambito del quale gli agenti hanno rinvenuto, nella tasca dello sportello, un gessetto nero, con ogni probabilità utilizzato dall’uomo per inscenare l’incidente e "marchiare" la fiancata della vettura condotta dalla vittima designata a cui, successivamente, proporre il pagamento a titolo di risarcimento danni.

