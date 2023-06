"Deluso e amareggiato per quanto accaduto"

Tardivo, ma è arrivato, ieri pomeriggio, il comunicato dell’Ente Giostra della Quintana sulla rissa a margine delle prove di domenica scorsa al ’campo de li giochi’. A 48 ore dal grave episodio di violenza, ecco le parole dell’Ente di Palazzo Candiotti: "In riferimento agli eventi accaduti la sera del 4 giugno l’Ente Giostra della Quintana di Foligno non può che esprimere la più profonda e netta condanna di ogni violenza. Tali episodi sono in totale contraddizione con i valori della nostra Festa e con la vera cultura quintanara. Ciò premesso e parallelamente all’indagine giudiziaria in corso, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti, la Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente si è già attivata per valutare i profili di responsabilità in capo ai soggetti che risultassero coinvolti negli incidenti". Nella nota anche una dichiarazione del presidente dell’Ente, Domenico Metelli, che lunedì, contattato, aveva preferito prendere un giorno in più per verificare la situazione: "Sono profondamente deluso e amareggiato, come tutto il popolo della Quintana, per quanto accaduto domenica. L’episodio che si è verificato è lontano anni luce dalla storia della nostra manifestazione.

L’Ente ha posto in essere tutto quello che era nelle sue facoltà e confido nella celerità e nella certezza della giustizia. Rimane in ogni caso solida la stima e la fiducia nei Priori e nei due popoli dei Rioni coinvolti". La macchina della giustizia quintanara ora è accesa. Certo che l’eventuale Daspo del questore potrebbe dare una direzione obbligata alle scelte in campo.