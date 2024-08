Delegazione del Comune alle ’Culture di confine’

GUALDO TADINO – Il nuovo assessore al welfare e turismo Gabriele Bazzucchi, accompagnato da Adriana Bartoccioni, neo consigliere comunale, ha rappresentato il Comune di Gualdo Tadino, nella città polacca di Krosno. La delegazione gualdese, invitata dal sindaco polacco Piotr Przytoscki, ha partecipato all’evento tradizionale del "Festival del culture di confine", chiamato "Karpackie Klimaty", svoltosi nella città gemellata dal 23 al 25 agosto. Giorni nei quali sono state rievocate antiche tradizioni e riaffermati i valori fondamenti della comunità polacca, con cerimonie di inaugurazioni, commemorazioni, intrattenimento nel centro storico di Krosno e con momenti di riflessione insieme alle varie città ospiti, che hanno partecipato al festival con proprie delegazioni provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Norvegia, Francia e da altri Comuni italiani.

"A Krosno – hanno riferito i due amministratori gualdesi – abbiamo vissuto un’esperienza di grande crescita politica e personale. Vivere folklore e tradizioni di una cultura profondamente differente dalla nostra è sempre bello e stimolante, in particolare poterci confrontare con sette delegazioni sul tema delle politiche giovanili nei diversi territori. Tre giorni di ascolto e condivisione di idee e proposte che sicuramente saranno la base per nuove progettualità in materia". Il Comune di Gualdo Tadino ricambierà l’ospitalità a fine settembre in occasione dei Giochi de le Porte, quando una delegazione della città polacca sarà ospite ufficiale in città.

Alberto Cecconi