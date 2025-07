"Degrado e paura in centro storico"

"Degrado e mancanza di sicurezza". E’ quanto denunciano in un esposto inviato in Prefettura, e per conoscenza in Comune e in Questura, i residenti nella zona di Via Castello-Via Tre Archi, pieno centro. Nel documento, corredato da diverse firme, si segnala "la grave situazione di insicurezza e degrado sociale presente da tempo nella suddetta area del centro storico, divenuta purtroppo teatro di frequenti episodi di illegalità, che rendono la vita quotidiana sempre più difficile e preoccupante per i residenti". L’elenco è lungo: "Presenze sospette legate ad attività di spaccio stupefacenti, sia di giorno che nelle ore serali; movimenti continui di persone non residenti, spesso in atteggiamenti ambigui o molesti, che mettono in allarme gli abitanti e i commercianti; atti di microcriminalità come furti, danneggiamenti, minacce verbali e vandalismi e ancor più gravi atti di lesioni alle persone e cose; assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine, che rende la zona vulnerabile e lascia spazio all’illegalità; clima di paura e insicurezza costante, che impedisce ai cittadini di vivere serenamente il proprio quartiere, anche solo nel tornare a casa o nel passeggiare per strada". Quindi le richieste: "Installazione di telecamere di sicurezza; controlli mirati e costanti; iniziative concrete per la prevenzione e il contrasto delle attività illecite; collaborazione con i residenti e le associazioni del quartiere per un monitoraggio attivo della situazione; ripristino di condizioni minime di vivibilità, decoro e sicurezza urbana".

Stefano Cinaglia