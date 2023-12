"Declassare il carcere"

TERNI Il carcere di Sabbione prevede 241 agenti in organico a fronte dei 196 effettivi; la capienza regolamentare è di 416 detenuti a fronte dei 510 ospitati. Emerge dall’atto d’indirizzo, presentato dal gruppo Pd e approvato dal Consiglio comunale, in cui si chiede di "declassare l’alta sicurezza del carcere di Terni, sollecitando in questo senso il Ministero della Giustizia, con il trasferimento dei detenuti". Nel documento si evidenzia anche che "c’è stato in tempi recenti un chiaro incremento di fatti violenti che hanno portato al suicidio di alcuni detenuti". L’atto è passato ad ampia maggioranza, con venti voti favorevoli e tre astensioni.