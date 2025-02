Debutto a Perugia Creatività urbana in festa

Arte e creatività a ruota libera con una due giorni ad alto tasso di spettacolarità. Oggi e domani Perugia infatti l’edizione zero di “W.A.U., Weekend delle Arti Unite”, un festival diffuso con quasi 110 iniziative gratuite: 42 mostre e installazioni artistiche, 16 concerti, 15 laboratori creativi, 12 performance di teatro e danza, 9 incontri con autori di libri e dischi, 9 letture e reading, 4 videoproiezioni, una sfilata di moda, tra tra botteghe artigiane, atelier, negozi, locali, pubblici esercizi, studi tecnico o professionali, atelier, laboratori, librerie, perfino una farmacia, insieme a teatri e musei.

Per la città è un esperimento, sul modello dell’Art weekend o dei festival multidisciplinari cittadini, che punta alla scoperta di artisti di ogni disciplina, di realtà poco valorizzate e attività underground o ai margini dei circuiti ufficiali. Gran parte del cartellone tiene banco in centro ma sono coinvolte anche Fontivegge, San Sisto, Ponte San Giovanni e via Settevalli. Per l’occasione sono previste agevolazioni per i parcheggi, grazie alla partnership con Saba: oggi e domani nei parcheggi di piazzale Europa, viale Pellini e viale Sant’Antonio viene applicata una tariffa fissa di 4 euro, dalle 15 alle 02 di notte.

Il programma di “W.A.U“ è ricchissimo e disponibile anche on line su www.turismo.comune.perugia.it. Ecco alcuni tra gli appuntamenti di questa prima giornata che si apre dalle 6.30 a Lupi Cafè di via Brunamonti con una collettiva di artiste. Dalle 9 si entra nel vivo con eventi che spaziano dai negozi Swarovski e Perugina (opere di Carla Romani) all’Istituto Italiano di Design con un evento formativo sulla Light Art.

Tra i cuori pulsanti c’è la Loggia dei Lanari dove per tutto il giorno si rincorrono mostre, laboratori creativi, una pièce teatrale sul Bartoccio (alle 16.30) e letture sceniche da Aristofane alle 18. Al minimetrò performance di danza alla stazione del Pincetto e letture ad alta voce lungo il percorso. E ancora, alla Galleria Wow di piazza Giordano Bruno due incontri (oggi alle 11 e domani alle 16) con il fotografo Dave Tavanti e il suo progetto Clorofilla, alle 17.30 alla Galleria Entropia sfilata di moda con i cappelli di Franco Venanti e alla galleria #Spazio incontro con l’artista Federica Tondini CK23. Alle 17 alla Biblioteca del Centro Pari Opportunità della Regione c’è il recital di Simona Esposito “Quattro donne per quattro storie“, spettacoli, film e laboratori sono non stop nel quartiere di via della Viola. Attività by night al “The Zoo“ con un libro, al Free Ride Bar con una collettiva di video arte e a Umbrò con la street art. Domattina da segnalare alle 11 le letture ad alta voce al Morlacchi ispirater a “la ferocia“, un evento alle farmacia Lemmi e alle 11.30 il concerto “Strumenti e voci all’opera“ a Palazzo della Penna.

