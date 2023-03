Debutti Fast Animals and Slow Kids, che sfida

di Sofia Coletti "Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia". Con uno slogan che da 15 anni li accompagna nei loro trionfali concerti, i quattro ragazzi terribili del rock italiano sono pronti a una nuova avventura. Mercoledì 29 marzo inizierà proprio da Perugia, in un Morlacchi sold-out, il loro primo tour nei teatri: “Una notte con: Fast animals and slow kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera“ vedrà la band, una delle più amate, vulcaniche e originali del panorama nazionale, portare musica, parole e canzoni nei principali teatri italiani, con una serie di live che si concluderà di nuovo a casa, al Morlacchi, mercoledì 3 maggio (prevendite su vivoconcerti.com e nei punti autorizzati). A raccontarci tutte le emozioni del progetto è Aimone Romizi, voce, chitarra, percussioni dei Fask insieme ad Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre). Perché avete deciso di portare la vostra musica a teatro? "Questo progetto nasce dal nostro modus operandi, cioè rischiare e fare sempre qualcosa in più. Ci piace l’idea che la musica viva sul bordo di un precipizio, il rischio implica fatica e difficoltà, bisogna mantenere alta la concentrazione e la tensione artistica....