Debutta il Globe Theatre di “Romeo e Giulietta“ “Agape“ rilegge la tragedia al Politeama Clarici

Un piccolo Globe Theatre in Umbria all’insegna di "lavoro, impegno, dedizione e sogno". Si presenta così il nuovo, ambizioso progetto teatrale della compagnia Agape, guidata dalla regia di Francesco Bolo Rossini, che dopo il successo di “Elettra“ di Euripide un anno fa si confronta adesso con un altro classico immortale del teatro: “Romeo e Giulietta“ (nella foto) di William Shakespeare. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Proloco di Bevagna e il sostegno di Sviluppumbria, è pronto ad andare in scena al Politeama Clarici di Foligno (il Torti di Bevagna è chiuso per lavori di ristrutturazione). Il debutto è fissato per domani alle 21 e domenica alle 17, con repliche il 13 e 14 aprile e una tournée estiva nei borghi umbri da Spello a Montefalco e Trevi.

La regia è di Francesco Bolo Rossini (artista perugino molto apprezzato al cinema e in tv), la direzione artistica di Davide Gasparrini che guideranno un cast di oltre 20 artisti che spaziano dal teatro (alcuni vantano belle esperienze nel teatro shakespeariano) a quello musicale, dalla danza al canto. Le coreografie sono di Veronica Taccucci, la direzione musicale di Danilo Tamburo che parla di una grande sfida e "di una chiave di lettura capace di coniugare l’ambiente musicale rinascimentale con le emotività contemporanee".

Tanti sono i punti di forza dello spettacolo che si avvale di costumi progettati e realizzati da Daniele Gelsi, costumista umbro che da anni lavora nelle più importanti produzioni teatrali e cinematografiche mentre la scenografia, ideata da Paolo Frongia e realizzata da Gianni Ferri, si preannuncia originale e imponente in quanto ricalcherà quella del Globe Theatre londinese. Insomma sarà un’esperienza immersiva per vivere uno spettacolo nello spettacolo. I biglietti sono in vendita sul sito www.eventbrite.com e al botteghino del Politeama Clarici.