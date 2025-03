De Rebotti: "Porteremo una proposta concreta"

PERUGIA - "Stiamo cercando di rimettere a posto le cose, anche nel settore del trasporto pubblico locale. Servono innovazione e progresso per fornire servizi efficienti, anche a chiamata, risparmiando risorse". Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Frncesco De Rebotti, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Enrico Melasecche. "Entro breve porteremo in Commissione e in concertazione una proposta concreta in questo senso - ha detto -. Uno dei temi da affrontare è sicuramente quello del sovraffollamento delle corse scolastiche, che risultano anche insicure o inadeguate. Importante anche prendere spunto dalle buone pratiche di altri Paesi d’Europa, che hanno molto da insegnarci. C’è da sciogliere poi il nodo del deposito di Perugia: ho scritto al Comune per definire l’ubicazione del deposito dei nuovi mezzi pubblici, che sarà anche officina e stazione di ricarica".