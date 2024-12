Dario Ballantini inaugura la stagione con l’omaggio a Petrolini

Trasformista di Striscia La Notizia, Dario Ballantini inaugura stasera alle 20.45 la stagione del Teatro Excelsior organizzata dal Tsu e Comune con “Ballantini & Petrolini“ (foto), da lui scritto e interpretato con regia di Massimo Licinio per celebrare il grande Ettore Petrolini. L’artista fa rivivere, in una versione più aderente possibile all’originale, sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista in una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. Approfondisce contenuti e osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero della memoria collettiva e preservare il futuro dei comici dalla mancanza di agganci culturali col passato. Ettore Petrolini può essere considerato il precursore della comicità italiana, pure moderna e ad arricchire lo spettacolo ci sono il commento musicale e la riproposizione dei successi “petroliniani”, affidati al fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini.