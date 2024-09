"Dalla parte della gente". Apre il punto informativo

S. MARIA DEGLI ANGELI - Uno sportello per la solidarietà sociale, per la difesa dell’ambiente, della salute e dei beni comuni e per tutelare i cittadini nei rapporti con fornitori di servizi, segnalando abusi e disagi. E’operativo nella cittadina della Porziuncola (in via Patrono d’Italia, numero 66, locali ASAD) il punto informativo dell’associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC): fornisce assistenza legale fino alla conciliazione ed aiuta il cittadino nelle scelte consapevoli portando a conoscenza dello stesso leggi e diritti necessari per scelte consapevoli. Al taglio del nastro erano presenti Marco Lucherini, presidente di ADiC Umbria, Marco Lucherini, Luana Cicchi, presidente ASAD, Fulvio Mecci, coordinatore territoriale zona sociale 3, Massimo Paggi, assessore ai servizi sociali del comune di Assisi, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e Giuliano Mancinelli presidente uscente dell’Adic. Il presidente Lucherini ha ringraziato le autorità presenti e tutti i volontari che, ha evidenziato "prestano la propria opera negli sportelli ascoltano i cittadini informano e se necessario attivano contenziosi fino alla conciliazione con compagnie telefoniche, aziende energetiche, assicurazioni, banche, affrontano problematiche fiscali, condominiali o relative ad acquisti online". Allo sportello di Santa Maria degli Angeli opereranno le avvocatesse Monia Falaschi e Serenella Savioli e la consulente fiscale Romina Marconi. "La capillarità della nostra azione – ha concluso Lucherini - ha un riscontro concreto nei numeri, nei primi 6 mesi del 2024, ADiC ha assistito oltre 400 nuovi utenti tra pratiche legali ed informazioni". Liliana Cicchi di Asad ha spiegato come "dietro la collaborazione tra associazioni c’è la volontà di fare rete e di tutelare i diritti".