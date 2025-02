Dalla Fondazione Carit ventimila euro al liceo “Donatelli“

La Fondazione Carit ha donato al liceo scientifico Renato Donatelli 20mila euro per la realizzazione del progetto “Donatelli accogliente“. "Tale donazione – sottolinea la dirigente scolastica Luciana Leonelli – ha permesso di rinnovare gli arredi degli uffici di segreteria e aula docenti con l’acquisto di armadi, scrivanie, cassettiere, sedie ergonomiche da ufficio e cassetti per docenti. L’apporto economico della Fondazione Carit ha permesso di rendere gli ambienti scolastici più confortevoli e ospitali nonché più funzionali allo svolgimento delle attività dell’utenza, di studenti e famiglie, di docenti e del personale Ata. Il liceo scientifico Donatelli – conclude la preisde – ringrazia La Fondazione Carit per la presenza sul territorio e l’attenzione alla promozione della qualità della scuola".