"Dalla destra solo vuoti proclami"

"I perugini non abboccheranno alla lunga serie di vuoti proclami elettorali che, purtroppo, dovranno sentire fino a giugno da parte della Lega e di Fratelli d’Italia. Essi sono perfettamente consapevoli, infatti, che né nella finanziaria del 2024, né in quelle precedenti, ci sono fondi stanziati per la realizzazione del “Nodo”". A dirlo il candidato a sindaco di Alternativa Popolare, Davide Baiocco. "Da parte nostra, ribadiamo che la realizzazione del “Nodo” resta al primo posto del nostro programma politico: so bene che i cittadini sono con noi in questa sfida decisiva per Perugia. Stiano pur certi che noi faremo, con determinazione e senza compromessi, quello che oggi affermiamo". "Occorre purtroppo rilevare", gli fa eco il responsabile del comitato elettorale di Alternativa Popolare per Perugia, Aldo Tracchegiani" che, come per altre infrastrutture vitali, “il Nodo” è rimasto nel cassetto degli amministratori del Comune di Perugia per ben 10 anni. C’è la loro precisa volontà di non risolvere il problema: infatti l’uscente sindaco Andrea Romizi e l’attuale candidato a sindaco della destra, Margherita Scoccia, non hanno mai detto una parola in favore del “Nodo”. Il loro silenzio sulla questione è, per noi di Alternativa Popolare, inquietante.