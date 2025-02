Dalla Biblioteca

FOLIGNO La biblioteca comunale di Foligno ha premiato i migliori lettori del 2024, cioè gli utenti che hanno preso in prestito il maggior numero di libri. In biblioteca ragazzi sono stati premiati i bambini Giovanni Angeli, con oltre 60 libri presi in prestito, Saadi Romeo e Giorgia Mascioli, per quanto riguarda i piccoli lettori fino ai 6 anni. Per i ragazzi da 7 a 14 anni sono stati premiati Giulia D’Alessandro, che ha letto oltre 50 libri, Maria Pirillo e Caterina Berti Piras. Per gli adulti, in biblioteca centrale sono stati chiamati per ricevere un piccolo riconoscimento i "super" lettori Giovanni Paoli, che ha letto oltre 100 libri, Luigi Francesco Maestri, e Giovanna Profili. Un riconoscimento è stato consegnato anche a Samuele Strati, il giovane sotto i 30 anni che ha preso in prestito il maggior numero di libri. Tutti questi utenti hanno ricevuto un “diploma“ e alcuni testi. Nel 2024 la biblioteca centrale ha dato in totale quasi 5.000 libri in prestito mentre, per la biblioteca ragazzi, sono stati quasi 5.700. Intanto sabato ci sarà un evento di interesse culturale, sul fronte libri, organizzato dall’associazione Fulgineamente. Il professor Roberto Segatori, sociologo, ordinario di Sociologia dei fenomeni politici fino al 2017, incontra l’ex magistrato e presidente della Camera, Luciano Violante, in occasione della presentazione del suo ultimo libro "Ma io ti ho sempre salvato".