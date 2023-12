"Dal sindaco gravi dichiarazioni"

TERNI "Le uscite del sindaco, dopo l’incontro con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sul futuro dell’Ast, sono particolarmente gravi", così il gruppo consiliare del Pd. Bandecchi si era detto "contento di non mettere la firma" sull’ accordo di programma per l’Acciaieria. "Nella partita dell’accordo di programma sono coinvolte circa 4mila famiglie – sottolinea il Pd –, in attesa di un riscontro concreto dalle istituzioni, a partire da quella più prossima ovvero dal Comune. Chiederemo al sindaco di coinvolgere il Consiglio comunale in una seduta straordinaria, nella discussione relativa ai piani industriali, occupazionali, ambientali. Non accettiamo esternazioni prive di responsabilità, nei confronti della città e dei suoi lavoratori".