Dal Pozzo di San Patrizio all’Irlanda La città si fa conoscere via social

Scendere i 248 scalini del Pozzo di San Patrizio e raggiungere direttamente l’Irlanda. È quello che potrà succedere dal 17 al 19 marzo con il contest Instagram “La leggenda di San Patrizio – Cerca l’Irlanda a Orvieto!“ realizzato dal Comune con la collaborazione dell’Ente Turismo Irlandese in occasione delle iniziative per il Saint Patrick’s Day. In palio un soggiorno di due notti a Cork per due persone, comprensivo del volo da Roma, messo a disposizione da Tourism Ireland. Parteciperanno alla gara le foto scattate dal 17 al 19 marzo che saranno pubblicate su Instagram con l’hashtag #SaintPatrickOrvieto menzionando i profili del sito di promozione turistica di Orvieto @liveorvieto e dell’Ente Turismo Irlandese @turismoirlanda. Tra queste ne verranno selezionate cinque che saranno pubblicate sul profilo Ig di Live Orvieto e gli utenti potranno votare la foto più bella e significativa commentando il post e scrivendo il numero dello scatto preferito. Per pubblicare le foto con l’hashtag #SaintPatrickOrvieto ci sarà tempo fino a venerdì 31 marzo, il 3 aprile saranno annunciate le cinque foto selezionate che si potranno votare fino a lunedì 10 aprile. Per ottenere il premio il vincitore dovrà presentare il ticket di ingresso al Pozzo di San Patrizio effettuato nei giorni dal 17 al 19 marzo. A selezionare le foto finaliste - scelte tra immagini del Pozzo, scorci particolari e paesaggi - sarà una giuria guidata dall’influencer Matteo Acitelli e composta dai rappresentanti del Comune di Orvieto e dell’Ente turismo irlandese. Nei tre giorni dell’iniziativa il Pozzo di San Patrizio sarà una vera e propria porta dell’Irlanda in Italia. Ad accogliere i visitatori infatti una mostra digitale dei paesaggi irlandesi realizzata grazie alla collaborazione con l’Ente turismo irlandese e la società Iris Display, partner della manifestazione.

Cla.Lat.