Dal Coni la Stella di Bronzo al Merito sportivo alla “Delfino“

La Polisportiva Delfino di Panicale ha ricevuto dal Coni la Stella di bronzo al merito sportivo. Un riconoscimento importantissimo e prestigioso, comunicato dal presidente del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò ad Alessandro Graziani, presidente della storica realtà sportiva della Valnestore.

"Decenni di passione, impegno sportivo, agonistico e sociale, nati da un’idea di volontariato civico per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio – ricorda il sindaco Giulio Cherubini congratulandosi con la società – che ha visto protagonisti tanti nostri concittadini e tante persone di una comunità sportiva ben più ampia della nostra vallata: dai presidenti che si sono susseguiti negli anni ai tanti dirigenti che hanno sostenuto questa realtà esemplare, dagli allenatori alle intere generazioni di atleti e a tutte le famiglie che hanno visto crescere i figli anche grazie al sano impegno sportivo con la Delfino. Una realtà che ha contribuito alla crescita umana e alla formazione di tante persone. Congratulazioni alla grande famiglia della Delfino, che oggi è anche una delle protagoniste del Centro Coni Valnestore".

Nella nota di Malagò è scritto: "Caro presidente, sono felice di comunicare che il Coni ha conferito alla società sportiva da te presieduta la Stella di Bronzo al Merito sportivo in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano. Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel prosieguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni".

La consegna dell’onorificenza avverrà prossimanamente nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni.