Dal Comune tre cittadinanze benemerite

TODI - Tre le onorificenze conferite dal consiglio comunale di Todi ad altrettanti cittadini benemeriti: si tratta di Raimondo Astarita (nella foto), Giuseppe Cerasa e Roberto Prosperi, tre persone legate alla città e impegnate nel tempo per la sua crescita. Astarita, imprenditore, manager e giornalista pubblicista, a capo di importanti gruppi nazionali e con significative esperienze societarie, istituzionali e associative nel curriculum, ha deciso di stabilirsi in città, nel paese di Romazzano, ormai dieci anni fa. È uno dei tuderti d’adozione: dalla Capitale, dove risiede durante la settimana, "scappa" a Todi appena può, insieme alla compagna Valentina; non ha fatto mai mancare il suo sostegno ai giovani del territorio e a tante manifestazioni e attività, culturali, sportive e sociali, a cominciare dal Liceo "Jacopone" dove sostiene da qualche anno il giornale d’Istituto [email protected] Da qualche mese è stato nominato direttore delle Relazioni Istituzionali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

"È grazie a lui – afferma il sindaco – se è iniziato un proficuo rapporto con il Gse, il Gestore dei Servizi Energetici, che ha permesso a Todi di essere protagonista sul fronte della sostenibilità, dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della mobilità green". Astarita riceverà per primo l’onorificenza sabato 27, alle 11 nella Sala del Consiglio. Le altre andranno a Giuseppe Cerasa, giornalista professionista e direttore de Le Guide di Repubblica, e alla memoria a Roberto Prosperi, storico presidente della Confcommercio e di Epta. La scomparsa prematura di quest’ultimo non ha fatto dimenticare il suo impegno civico a favore della crescita sociale, culturale ed economica della realtà locale.

Susi Felceti