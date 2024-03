FOLIGNO Da ospiti del calibro di Melania Mazzucco e Ferruccio De Bortoli a conferenze dei dantisti come Alberto Casadei o Lino Pertile. Tornano le Giornate Dantesche, in programma dal 2 al 10 aprile, con l’anteprima del ‘Dantedì’ del 25 marzo proprio con Mazzucco. Presentata ieri la grande iniziativa che celebra ogni anno la prima edizione a stampa della Divina Commedia. Inoltre, 18 terzine, tratte dalla Divina Commedia, saranno esposte lungo le vie della città. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico ma la prenotazione è consigliata. Anche quest’anno un artista, Ugo La Pietra, ha illustrato la copia anastatica della “editio princeps“ che verrà presentata alla città il 2 aprile. La Pietra ha disegnato quattro opere inedite dedicate alla Divina Comedia: Anteporta (immagine scelta per il manifesto generale della manifestazione) Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ci saranno conferenze tenute da dantisti; presentazioni di libri con Maria Grazia Calandrone e Alessandro Masi; un incontro con l’ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Prevista in due giornate - il 5 e 6 aprile - nella corte di Palazzo Trinci, una fiera editoriale dedicata a Dante e al Medioevo. Numerose le iniziative rivolte alle scuole: alle medie saranno dedicate due giornate di laboratori a tema dantesco, mentre le superiori si sfideranno in occasione del concorso ‘Commediando’, che le vedrà impegnate a proporre una loro personale interpretazione di un canto della Commedia.