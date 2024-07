Da Vergassola a Daniele Silvestri: il programma dell’estate 2024

GUALDO TADINO - Il programma delle iniziative estive promosso dall’amministrazione comunale, “Gualdo Tadino Estate 2024”, è stato presentato dalla giunta. "Abbiamo sviluppato il programma in un anno particolare – le parole del sindaco Massimiliano Presciutti -, poiché è stato pianificato ed organizzato a cavallo delle ultime elezioni amministrative dello scorso giugno prima da me e successivamente dal nuovo assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, insieme agli uffici comunali e al Polo museale". Tutto il cartellone – ha dichiarato l’assessore Bazzucchi –, comunque di qualità, è stato organizzato con risorse economiche limitate, parliamo di circa 50 mila euro, di cui gran parte servono a coprire i costi del piano di sicurezza". Tra le varie iniziative lo spettacolo teatrale di Dario Vergassola sabato 6 luglio alla Rocca Flea, il concerto di Daniele Silvestri per il Festival Suonicontrovento a Valsorda l’11 agosto, la serata con Radio 105 – Dj Wender in Piazza Martiri il 13 agosto; il Musical “Ali d’Angelo” il 5 e 6 agosto al Santuario Divino Amore.