Da un incidente all’altro Maxi-tamponamento tra sei auto lungo la E45

Da un incidente all’altro, la viabilità sulle grande arterie intorno alla città va in tilt. Ieri mattina è toccato, ancora una volta, alla superstrada E45. Tra cantieri sparsi ovunque, restrizioni di carreggiata e sensi unici alternati, l’ennesimo incidente si è verificato all’entrata della galleria Collecapretto, all’altezza di San Gemini, in carreggiata nord, in uno dei tanti tratti a senso unuico alternato. Il tamponameno a catena ha coinvolto ben sei auto, per fortuna senza gravi conseguenze. Inevitabili ancora una i disagi al traffico, con rallentamenti, inesorabili code e sfiancanti attese.

"Tra le persone coinvolte - fanno sapere i vigili del fuoco – sembrerebbe che soltanto una è dovuta ricorrere alle cure del personale del 118. Visti i rallentamenti causati dal sinistro all’interno della galleria, che a causa di lavori è in questo periodo a doppio senso, si è registrato un altro tamponamento nella corsia opposta, direzione sud, tra due autovetture". Anche in quessto secondo tamponamento non si sarebbero registrati feriti. Mentre il raccordo autostradale Terni-Orte fa ancora i conti con la chiusura dello svincolo di Amelia e gli innumerevoli, immancabili cantieri, la buiona notizia arriva dalla Valnerina, riaperta dopo il clamoroso incidente che aveva visto il crollo di una tettoia paramassi tra Ferentillo e Macenano, agganciata e trascinata al suolo da un escavatore traportato da un camion dei vigili del fuoco. I lavori di ripristino effettuati durante tutta la notte hanno permesso la riapertura della Valnerina, solitamente trafficatissima nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Ste.Cin.