Da tutto il mondo per il Grand Prix delle mongolfiere

TODI – La città torna a ospitare l’ "Italian International Balloon Gran Prix", l’evento mongolfieristico più importante a livello nazionale, ideato dall’italo inglese Ralph Schaw, tuderte di adozione. Settantacinque equipaggi, provenienti da ben 22 nazioni, torneranno a colorare i cieli e i borghi della campagna umbra da venerdì 28 luglio a domenica 6 agosto, dieci giorni di spettacolo assoluto che richiamano ogni anno migliaia di appassionati disposti a raggiungere all’alba le aree di decollo – per Todi è Pontenaia – per ammirare, occhi in su, i colorati aerostati. Si tratta di una singolare competizione tra equipaggi provenienti da ogni parte del mondo, che raggiungono la città di Jacopone con un team composto, ognuno, da decine di persone che soggiornano nelle strutture ricettive della città: importante, dunque, è anche il ritorno, in termini di presenze turistiche, che la manifestazione ha anche per il territorio tuderte.