Da Moro a Cecchetto, grandi nomi per ProScenium

Super parata di nomi per la sesta edizione di “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà sabato 26 ottobre alle 21 al Lyrick di Assisi e domenica 27 alle 17 al Centro Commerciale Collestrada. Un doppio appuntamento con due presentatori d’eccezione: Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della tv al Lyrick e Alex Belli, attore, modello e personaggio tv a Collestrada, affiancati entrambi da Loredana Torresi. Tra gli ospiti si esibiranno Glennis Grace (che ha rappresentato i Paesi Bassi nell’edizione svolta in Ucraina dell’Eurovision Song Contest) e cantanti amatissimi dal pubblico come Fabrizio Moro (nella foto) e Simona Bencini. Per la giuria torna dopo il successo dell’anno scorso Claudio Cecchetto, produttore discografico, editore e talent scout e ad affiancarlo ci sarà, per la prima volta Marino Bartoletti, giornalista, ideatore e conduttore di storiche trasmissioni. Con gli altri giurati – e cioè Alessandro Bracci, Beppe Dati, Emilio Munda, Piero Romitelli, Manuel Saraca e Frate Alessandro Brustenghi – dovranno valutare l’esibizione dei dieci finalisti del Festival che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra ritmo-sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci. Un premio speciale al miglior testo, in ricordo a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, sarà consegnato dalla moglie Tiziana Giardoni. In questi giorni è già possibile acquistare i biglietti per la serata di sabato 26 al Lyrick sul circuito Ticket Italia.