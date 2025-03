Cure odontoiatriche. Ambulatorio solidale

CITTÀ DI CASTELLO - Un importante servizio rivolto alle fasce più deboli: da venerdì 11 aprile sotto il segno della Caritas diocesana apre l’ambulatorio odontoiatrico solidale. I pazienti potranno accedere su appuntamento, sia per la prima valutazione clinica che per i trattamenti. Saranno indirizzati, dopo un colloquio conoscitivo al centro d’ascolto parrocchiale o diocesano, per accertate le condizioni di vulnerabilità, soprattutto economiche, tramite Isee. "La motivazione, l’impegno e la professionalità della struttura organizzativa sono gli elementi cardine su cui si sviluppa l’attività dell’ambulatorio e i volontari, risorsa indispensabile, sono odontoiatri che si rendono disponibili, in maniera programmata e regolare, a destinare una parte del loro tempo alle attività di cura, affiancati da una segretaria e da un’assistente alla poltrona". Il progetto nasce grazie alla progettazione Caritas per i fondi 8x1000, al contributo diocesano e alla collaborazione di docenti dell’Università di Perugia. Dai dati Caritas emerge che "le persone povere si possono permettere una spesa inferiore rispetto alle altre e solo il 7% pensa alle cure odontoiatriche. L’esperienza di ascolto della Caritas di Città di Castello (guidata da Gaetano Zucchini) ha registrato anche localmente tale fenomeno – si legge in una nota – e si è già adoperata per cercare di risolvere alcune vulnerabilità, in primo luogo accompagnando le persone in difficoltà economica nel percorso di accesso ai Lea odontoiatrici del Servizio sanitario nazionale e in altri sostenendo le spese di trattamento".