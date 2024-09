Cure odontoiatriche a persone con disabilità

FOLIGNO Offrire alle persone con disabilità la possibilità di accedere, attraverso un percorso protetto e organizzato, a diagnosi e cure odontoiatriche anche in sedazione. È questo l’obiettivo della nuova attività odontoiatrica in favore delle persone con gravi disabilità. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione del progetto Aedo-Dama, attivo dal 2020 grazie all’impegno del dottor Lucio Patoia, direttore della struttura complessa di Medicina Interna dell’ospedale San Giovanni Battista (foto). La presentazione ufficiale è prevista venerdì alle 15.30 alla Sala Alesini, alla presenza dei vertici dell’ospedale e della Usl, oltre che delle Istituzioni. "Nel periodo peggiore della pandemia, tra il 2020 e il 2021 - ricorda il dottor Patoia - il reparto Covid della struttura complessa di Medicina Interna dell’ospedale si è trovato nella necessità di assistere pazienti Covid positivi con disabilità cognitive maggiori, con autismo, con altre turbe severe cognitivo-comportamentali provenienti da istituti di cura o dal domicilio e abbiamo sperimentato la difficoltà nell’assistere utenti che andavano trattati in maniera intensiva ma non erano collaboranti e consapevoli della necessità delle cure". Il progetto, tramite appositi percorsi ufficializzati e approvati dalla direzione dell’Usl2 , "è volto ad assicurare una presa in carico dei pazienti con gravi disabilità fisiche e cognitive e prevede diversi step".