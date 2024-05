“Cuore verde“ in volo sull’ Umbria

Il “cuore verde” in volo per la campagna turistica estiva dell’Umbria: così la Regione annuncia il nuovo spot di promozione turistica del territorio. È in onda da ieri in televisione e sul web (link YT 30) il nuovo spot, voluto in particolare dell’assessorato al turismo della Regione Umbria per la campagna estiva di promozione turistica. Lo spot è ideato e realizzato dall’agenzia Armando Testa. Lo riferisce Palazzo Donini. Lo spot è diffuso sui canali social youtube, facebook e instagram.