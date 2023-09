Crozza “diventa” Bandecchi, il promo impazza sui social

Terni, 14 settembre 2023 - Su pagine social e siti on line impazza il video in cui Maurizio Crozza imita il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Un'imitazione a dir poco esilarante. Il video è un 'promo' per annunciare l'inizio della prossima stagione di "Fratelli di Crozza", in onda dal 22 settembre su Nove. Crozza 'condensa' in poche battute Bandecchi, destinato a diventare uno dei personaggi di punta dello show